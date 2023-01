Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a présidé, lundi 16 janvier 2023, au Parc industriel d’Aïn Johra à Tiflet, la cérémonie de lancement des travaux de construction de l’usine « MYSOL CES », en présence de plusieurs opérateurs du secteur.

L’usine, qui a nécessité un investissement de 60 millions de dirhams pour la réalisation de sa première phase, sera opérationnelle avant le deuxième semestre 2023. Ellle permettra la création de 880 emplois.

Premier du genre au Maroc, ce projet permettra la production de 40 000 unités de chauffe-eaux solaires par an « Made in Morocco », développés et conçus par des chercheurs et des experts marocains. Une convention de partenariat scientifique et technologique a, d’ailleurs, été signée entre l’entreprise Gi3 et l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, afin d’accompagner le développement des process, d’assurer une innovation continue des chauffe-eaux solaires et de garantir une meilleure qualité et compétitivité sur le long terme.

A cette occasion, le ministre s’est félicité de ce projet industriel pilote, soulignant son importance dans le développement d’une filière solaire 100% marocaine, portée par des ingénieurs et chercheurs marocains. « Ce projet, qui s’aligne parfaitement avec les orientations du Royaume en matière d’efficacité énergétique, permettra l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes compétitives et à forte valeur ajoutée et contribuera à la souveraineté industrielle et énergétique du Royaume ». Et d’appeler les entreprises à explorer le gisement d’opportunités qu’offre ce secteur afin d’identifier et de développer de nouveaux segments porteurs.

Le Président Exécutif de l’entreprise Gi3, Badr Ikken, a présenté, quant à lui le projet MYSOL CES et a tenu à remercier toutes les parties prenantes, notamment les partenaires, le ministère de l’Industrie et du commerce, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, ainsi que la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et les autorités locales.