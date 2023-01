Le Musée national de la parure fait une entrée en force sur la scène muséale marocaine avec près de 40.000 visiteurs en moins de huit jours de son inauguration.

Ce musée, inauguré samedi 7 janvier par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, vient réaffirmer la vision Royale qui promeut la culture et les arts et met l’accent sur le patrimoine culturel national dans toute sa diversité, souligne un communiqué de la Fondation nationale des musées (FNM).

La nouvelle scénographie donne une idée complète sur la géographie du Maroc, notamment les spécificités culturelles de chaque région, les zones de contact, l’histoire du pays ainsi que les ateliers de production des pièces, indique la même source, ajoutant que la collection présente des pièces de grande valeur culturelle, historique et esthétique.

La FNM a également indiqué que le Roi Mohammed VI a bien voulu partager avec les Marocains et les visiteurs étrangers sa collection de bijoux berbères et de pièces rares, qui donnent à voir le caractère innovant et bien distingué du génie national et de son ancestral savoir-faire.

Le Musée national de la parure représente le 14ème musée géré par la FNM qui vient enrichir la palette muséale, et ce dans le cadre du programme « Rabat, ville lumière, capitale de la culture », ajoute-t-on.