Infomediaire Maroc – La Smeia (Société méditerranéenne pour l’industrie automobile), est pour le moins que l’on puisse dire, fort présente à cette 11ème édition de l’Auto-Expo.

En effet, sur une superficie totale de 2900 m², avec deux stands BMW voiture et moto, la marque Mazda, la marque Mini, et sans oublier les deux marques de luxe Land Rover et Jaguar arborant dans un stand espacé et au design assez raffiné.

Du coté des modèles phares que le groupe met en exergue, nous retrouvons 5 nouveautés de la marque BMW, à savoir le modèle de la gamme BMW X, les Hybrides, ainsi que la BMW M5 dans la gamme « M ».

Pour la BMW X, la nouveauté et du coté du X4 avec comme à son habitude un design attractif et dynamique. Autre nouveauté dans la même gamme, le « X2 », qui est un nouveau sport coupé de BMW, proposé avec plusieurs versions.

Du coté de la gamme Hybride, il s’agit des hybrides rechargeables en 3 heures sur WALL BOX, et 5 heures de sources normales, disponible en deux versions, dont une en combinaison entre diesel et électrique. Enfin la M5, la super-sportive de la marque avec sa puissance de 600 chevaux.

De son coté la Jaguar vient avec son SUV, baptisé le E-Pace. Compact associant le design et la sportivité Jaguar à un véhicule 5 places spacieux et pratique, le nouveau venu jouit de technologies avancées destinées à garder son propriétaire constamment connecté. Inspiré de la F-Type, son design extérieur se caractérise par la calandre distinctive Jaguar, des proportions musclées. Sous le capot, le nouveau SUV au félin propose des moteurs Ingenium essence et diesel efficients. La version essence de 300 ch propulse le véhicule de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et atteint 243 km/h.

Du coté de Land Rover on retrouve le puissant modèle Range Rover Velar, s’imposant à vue d’œil dans le stand de la marque. Les poignées de porte rétractables contribuent à accentuer le design aérodynamique, réduisant le coefficient de traînée à 0,32, le moins élevé de toutes les Land Rover.

La beauté continue à l’intérieur avec un minimum de commandes, créant un habitacle élégant, avec pour pièce centrale le nouveau système d’info-divertissement Touch Pro Duo. Deux écrans tactiles haute résolution de 10 pouces sont harmonieusement intégrés dans l’habitacle. Le coffre propose un impressionnant volume de 673 litres. Du coté de la marque Mazda, qui bénéfice d’un stand entièrement dédié de 297,25 m2, on retrouve le cx3 dans la gamme des SUV, et le Mazda 3 nouveau venu de la marque.

Rédaction Infomediaire.