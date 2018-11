Infomediaire Maroc – Dans le cadre de sa stratégie mondiale de développement, Bosch Rexroth, leader et spécialiste en applications mobiles, en ingénierie et applications de machines et en automatisation des usines, consolide sa présence en Afrique du nord en s’installant au cœur de la capitale économique du Maroc. Présent au Maroc depuis l’année 2012 à travers un bureau de représentation et un réseau de distribution, Bosch Rexroth a opté pour l’installation effective à Casablanca de sa première entité légale Bosch Rexroth Morocco SARL. Une décision stratégique qui découle non seulement du fort potentiel de l’Afrique en général, du Maroc en particulier, mais également de la nouvelle politique de proximité de l’entreprise envers ses clients. Une politique résumée par le nouveau slogan de l’entreprise « We move. You win » et la nouvelle identité visuelle, traduisant ainsi la ferme volonté et le dynamisme escomptés par cette nouvelle implantation.

Depuis le 16 février 2018, le siège social se trouve dans la partie sud de la nouvelle zone industrielle « Ouled Salah » – Bouskoura. Il est doté d’un immeuble de deux étages offrant des espaces de travail ouverts et contemporains mais également d’un atelier de service et d’une zone de stockage. Cette présence locale stratégique va ainsi assurer la proximité de ses clients et partenaires dans les secteurs industriels porteurs, à savoir : les mines, l’automobile, la sidérurgie, la plasturgie, les cimenteries, l’aéronautique, le bâtiment et bien d’autres. De plus, toujours dans le souci permanent de la satisfaction de ses clients, Bosch Rexroth Maroc installe le « one stop shop », concept qui permet la disponibilité des produits de marque Rexroth mais également une large gamme de produits et services complémentaires nécessaires aux secteurs précités.

Pour soutenir cette dynamique, Bosch Rexroth au Maroc prévoit des recrutements dans les prochains mois et offrent des opportunités d’emploi qualifiés et pérennes. Les profils recherchés couvrent l’ensemble du spectre des services de l’entreprise : commerciaux, ingénieurs, chefs de projets, techniciens, marketing,…

« Cette implantation vient confirmer notre volonté de pérenniser nos actions sur le marché nord-africain », déclare Monsieur Adnene GHARBI, Directeur Général de BOSCH REXROTH Afrique du Nord. « En effet, il est de notre devoir d’être pro actif afin d’accompagner nos clients pour contribuer à leurs réussites mais aussi de leur offrir les meilleures services et solutions et en même temps créer une valeur ajoutée locale au haut standard de notre organisation globale, et adaptée aux besoins du marché local.. A cet effet, nous mettons à la disposition de nos clients des solutions pionnières pour l’automatisation des usines, les applications mobiles, l’ingénierie et les applications industrielles. Ces solutions sûres, efficaces, intelligentes et puissantes ainsi que le service après-vente ont pour vocation d’optimiser l’outil industriel africain».

Enfin, cette implantation au Maroc en tant que puissance régionale émergente permettra à Bosch Rexroth d’assurer une plus grande couverture géographique sur le continent africain et contribuer ainsi aux grands chantiers structurants d’Afrique, en mettant à disposition des solutions sur mesure et adaptées à la demande de chaque pays.

Rédaction Infomediaire.