Le ministère de la Culture et de la Communication travaille sur le projet de création de l’Institut supérieur de l’ingénierie patrimoniale en tant qu’institution chargée de la restauration des monuments et sites historiques dont regorge le Royaume, a indiqué le ministre de tutelle, Mohamed Laaraj. Lors d’une table ronde sur le sujet, Laaraj a affirmé que cet institut se chargera, en outre, de former des ingénieurs spécialisés dans la réparation et la restauration des sites et monuments historiques. ‘‘Pour préserver et restaurer ces sites, il est nécessaire de disposer de connaissances scientifiques, ainsi que de matériels et d’outils censés garder leur spécificité’’, a-t-il expliqué.