La Secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, a présidé, lundi à New York, une réunion du Bureau du Forum régional africain pour le Développement durable (FRADD), en marge du Forum politique de haut niveau des Nations-Unies (FPHN). Pour rappel, le Maroc assure actuellement, en la personne de El Ouafi, la présidence du FRADD, suite à son élection lors de la 5ème session du Forum, organisée les 17 et 18 avril 2019 à Marrakech. Lors de sa réunion à New York, le Bureau du FRADD a évoqué la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech, qui a notamment appelé à la création d’un Fonds de statistiques sur les Objectifs de développement durable en Afrique.