Avec la digitalisation de l'ensemble de ses services, Atlas Voyages se positionne comme une Online Travel Agency (OTA) en bonne et due forme.

En effet, propriétaire de l’ensemble des métiers des systèmes d’informations et le lancement de la 1ère open API (Application Programming Interface) au Maroc, une interface d’échange de contenu, informations, services ‘‘machine to machine’’, est désormais une réalité.

Grâce à cette API, qui offre en temps réel les prix, produits, contenu, stock aux TO partenaires, principalement européens, Atlas Voyages pourra mieux vendre la destination Maroc. ‘‘Nous sommes en phase de test avec le 1er TO mondial.

Le bénéfice pour le client étranger concernera plus la diversité des offres et plus de flexibilité pour concevoir son séjour et le choix des dates’’, affirme Aziz Cherif Alami, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

