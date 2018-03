Infomediaire Maroc – Dans le cadre du développement du secteur des technologies de l’information, le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique (MIICEN) a signé un accord de coopération avec le ministère des Affaires Etrangères de la République de l’Inde pour la création et l’exploitation au Maroc d’un Centre d’Excellence en Technologies de l’Information (CEIT) au Maroc.

Ce Centre vise, entre autres, à positionner le Maroc en tant que Hub numérique en Afrique, à réduire la fracture numérique et à permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du numérique.

Sur le plan opérationnel, le CEIT est porté par l’Institut National des Postes et Télécommunications (Rabat) et le Centre for Développent of Advanced Computing (CDAC), société scientifique du Département d’Electronique et IT du Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information de l’Inde.

Aménagé sur une superficie de 600 m², le CEIT est équipé de matériels informatiques, licences, progiciels IT et d’une bibliothèque fournis par le Gouvernement de l’Inde.

