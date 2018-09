Infomediaire Maroc – L’ African Innovation Foundation (AIF) a dévoilé la liste des 10 nominés pour son prestigieux Prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA) 2018. L’appel à candidatures de cette année sur le thème « Innovation africaine : investir dans des écosystèmes d’innovation inclusifs » a vu la participation de plus de 3 000 candidats issus de 52 pays africains. Les candidatures de cette année démontrent des avancées capitales dans les secteurs des TIC, de l’agriculture, de la santé publique, de l’environnement et de l’énergie, qui contribuent toutes à améliorer la vie et les perspectives économiques des Africains conformément au mandat de l’AIF.

Et parmi les 10 nominés du PIA cette année, figure 2 Marocains : le Professeur Abdeladim Moumen et le Docteur Hassan Ait Benhassou pour leur ‘‘détection efficace de la tuberculose et de l’hépatite C’’. Cette innovation comprend 2 tests moléculaires pour la détection rapide, précise, efficace et la quantification de la charge des deux maladies. La technologie permet la détection spécifique du génome de l’hépatite C ou de la tuberculose dans des échantillons de sang ou de crachats. Ces innovations cliniquement validées apportent des solutions simples, précises et peu coûteuses dans le diagnostic de ces deux maladies.

Pour rappel, la cérémonie de remise des prix du PIA rassemble chaque année plus de 450 acteurs représentant les écosystèmes d’innovation africains. Ces 6 dernières éditions ont été organisées dans toutes les régions d’Afrique en partenariat avec les gouvernements des pays hôtes : 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie) ; 2013 au Cap (Afrique du Sud) ; 2014 à Abuja (Nigeria) ; 2015 à Skhirat (Maroc) ; 2016 à Gaborone (Botswana) et 2017, Accra (Ghana).

Rédaction Infomediaire.