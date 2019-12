Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social – MCISE – a ouvert le 5 décembre dernier, une nouvelle boutique éphémère à Paris dédiée à la promotion de startups sociales marocaines innovantes : Mayamin.

Cette première édition sera étalée sur une période d’un mois allant du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020, au 9 rue Saint-Paul Paris et aura pour ambition de mettre en lumière les dynamiques entrepreneuriales à fort impact social existantes au Maroc, dans un espace d’échange qui réunira des acteurs de l’écosystème entrepreneurial comme d’autres acteurs qui, comme MCISE, valorisent des initiatives marocaines modernes.

Mayamin – نيمايم qui fait allusion en arabe à des terres fertiles qui permettent une croissance positive, représente un concept plus large que le store : donner la chance aux entrepreneurs sociaux d’accomplir leur mission.

Ce store est un concept qui va permettre aux startups d’aller à la rencontre de leurs clients qui recherchent des produits authentiques, innovants, à forte valeur culturelle et qui portent une histoire. Les articles promus dans cette 1ère édition sont tous des produits faits main par des artisans novateurs, insérés dans une logique d’économie circulaire basée sur la revalorisation et l’anti-gaspillage. Nous présenterons des articles de maroquinerie et de décoration des marques marocaines Idyr, Seaskin, ou encore Shems for Lighting, et des initiatives d’autres projets comme la market place Anou.

“Nous souhaitons encourager l’entrepreneuriat social dans sa vocation à produire et à pourvoir un emploi aux femmes et aux jeunes dans les zones les plus reculées du Maroc”, a déclaré Adnane Addioui, Président et co-fondateur du Centre Marocain pour l’Entrepreneuriat Social et Ashoka Fellow.

La création de ce Pop-up store est donc une suite logique de la mission du MCISE en tant qu’incubateur et en tant que structure d’accompagnement de startups. Notre mission ne s’arrête pas à l’inspiration et à l’accompagnement dans la création des startups uniquement, mais bien au-delà :

nous créons, rassemblons et développons tout un écosystème autour de l’entrepreneuriat social apte à répondre aux besoins des entrepreneurs pour leur permettre de trouver des solutions à tous les défis sociaux du Maroc et au-delà des frontières de la région MENA