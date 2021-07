Le rendement moyen enregistré par les plateformes de démonstration (PFD) Al Moutmir des céréales a atteint plus de 44 quintaux (Qx)/ha, au titre de la campagne 2020-2021, avec un gain moyen au niveau national de 22 % par rapport aux parcelles témoins, indique le Groupe OCP.

Concernant les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 28% par rapport aux témoins avec un rendement moyen au niveau national de plus de 18,4 Qx/ha chez les PFD et 14,4 qx/ha chez les témoins, selon les résultats des PFD des céréales et légumineuses au titre de la campagne agricole 2020-2021 publiés par le groupe OCP.

Avec une pluviométrie moyenne d’environ 300 mm jusqu’au mois d’avril et une régularité des précipitations en occurrence avec les stades clés des cultures, le programme des PFD céréales et légumineuses s’est annoncé très tôt sous de meilleurs auspices avec des résultats prometteurs en terme de production, de qualité et de revenu, souligne la même source.

De plus, les bonnes conditions climatiques qu’a connu cette campagne ont permis aux agriculteurs hôtes et leurs communautés de mieux cerner les effets des bonnes pratiques agricoles appliquées sur les plateformes par rapport à leurs itinéraires techniques habituels.

Le Groupe OCP précise également que plus de 4.404 PFD de céréales et légumineuses ont été lancées durant la campagne agricole 2020/2021, selon une approche agronomique et scientifique portée par les ingénieurs agronomes et par les experts.

Des ICP (Integrated Crop Program) pour chaque culture ont été mis en place en tenant compte des spécificités agro-climatiques de chaque site de production, ajoute le communiqué, notant qu’un suivi scientifique régulier de ces plateformes de démonstration a été effectué par les équipes d’agronomes afin de réussir ces plateformes et d’évaluer la performance agronomique de chaque composante du rendement.

Ces résultats probants ont été enregistrés grâce à la fertilisation sur mesure, et l’utilisation des engrais NPK sur mesure qui contribuent à l’amélioration des rendements et aussi à la protection de l’environnement.

Pour les céréales, la fertilisation sur mesure (formules NPK Blend spécifiques) a permis d’obtenir un rendement moyen de 44 qx/ha avec un gain de 6% par rapport à la formule régionale, tandis que pour les légumineuses, le rendement moyen obtenu par la formule spécifique est de 24 qx/ha, soit un gain de 9% par rapport à la formule régionale.

S’agissant du gain des revenus, les PFD céréales ont permis à l’agriculteur de gagner en moyenne 7.105 dirhams/ha, soit une amélioration de 20% par rapport aux parcelles témoins.

La conduite technique habituelle de l’agriculteur a permis de générer une marge bénéficiaire de 5.915 dirhams/ha.

Quant au légumineuses, les plateformes et leurs témoins ont généré respectivement une marge bénéficiaire de 8.841 et 6.031 dirhams/ha, soit un gain de 47 % par rapport aux témoins.