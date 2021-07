Plus de 13.500 plateformes de démonstration ont été mises en place dans différentes provinces du Royaume depuis le lancement du programme Al Moutmir, indique le groupe OCP. Couvrant plusieurs cultures (Céréales et Légumineuses, Arboriculture, maraîchage…), les plateformes sont un puissant outil de vulgarisation en matière de démonstration des recommandations scientifiques et d’innovations agricoles, souligne la même source.

Co-construites et réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème scientifique (INRA, IAV, ENA UM6P), ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions agricoles, le revenu généré et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants.

Chaque plateforme porte sur l’application des meilleurs intrants, opérations et techniques agricoles, du travail du sol à la récolte, ce qui permet au fur et à mesure de l’avancement du cycle de la culture de comparer entre l’impact des bonnes pratiques versus les pratiques moyennes des localités voire des régions. L’objectif étant de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort.

Les plateformes de démonstration bénéficient d’un suivi scientifique de proximité assuré par les ingénieurs agronomes Al Moutmir et les experts mobilisés des différentes institutions scientifiques nationales, note le groupe, soulignant qu’un Programme Intégré de Management des Cultures (ICP) est déployé pour chaque plateforme et couvre les différents stades de la culture.

Au-delà de leur apport agronomique, les plateformes de démonstration sont également une réelle opportunité pour analyser les comportements des agriculteurs face aux nouveaux modèles de management des cultures et face aux nouvelles technologies, permettant d’adapter en continue les solutions proposées, et de stimuler la boucle de l’innovation en bonne intelligence collective contribuant ainsi à accélérer la transformation du secteur.

Par ailleurs, et en vue de capitaliser sur les remontées des plateformes de démonstration et faciliter le partage de ces remontées avec l’écosystème, une application digitale “Agritrial” a été mise en place par l’équipe Al Moutmir.

“Agritrial” permet aujourd’hui la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes (stades phrénologiques, couleurs, stress, taille, photos & vidéos des plantes…).