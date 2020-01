Les huit meilleurs services électroniques publics ont été primés, ce mercredi à Rabat, au titre de la 13ème édition du Prix national de l’Administration électronique “e-mtiaz 2019”.



Lors d’une cérémonie présidée par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, ce Prix national, organisé par le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, a récompensé des projets et initiatives d’e-administration dans 4 catégories, en l’occurrence “Applications mobiles”, “e-Contenu”, “e-Démarche” et “e-Participation communautaire”.



Ainsi, l’Agence Maghreb Arabe Presse s’est vue décerner le Prix d’excellence dans la catégorie “Applications mobiles” pour son application “MAP News Display”, alors que le prix d’encouragement dans la même catégorie est revenu au Secrétariat d’État chargé du développement durable pour son application “iplages”.



Dans la catégorie “e-Contenu”, le site électronique “Supertaqa” de l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique a reçu le prix d’encouragement, tandis que le site web de l’Agence urbaine de Skhirat-Temara a décroché le prix d’excellence.



Dans la catégorie “e-Démarche”, le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur Portnet a remporté le prix d’encouragement pour son projet de dématérialisation du processus d’agrément des équipements de télécommunication. Le prix d’excellence est revenu, quant à lui, à la Trésorerie Générale du Royaume pour son service de dépôt électronique des factures.



Quant à la catégorie “e-Participation communautaire”, la page interactive officielle de la commune d’Ait Melloul sur Facebook a décroché le prix d’encouragement et celle de la régie autonome intercommunale de distribution d’eau et électricité de Kénitra s’est vue attribuer le prix d’excellence.



S’exprimant à cette occasion, M. El Otmani a salué le rôle du Prix national de l’administration électronique “e-mtiaz 2019” dans la promotion des services administratifs électroniques distingués au niveau des différentes administrations publiques.



Ce prix se veut une occasion annuelle pour encourager les administrations publiques pour leurs efforts déployés en faveur de la promotion de leurs services administratifs au profit des citoyens et des entreprises, à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et ce conformément à la stratégie du gouvernement dans le domaine de l’administration électronique, a indiqué El Otmani.



Il a ensuite souligné l’importance des services électroniques qui garantissent un accès efficace d’une grande partie des usagers aux services administratifs à tout moment, tout en mettant en avant leur contribution à promouvoir la transparence et à lutter contre tout type de corruption, appelant l’ensemble des administrations à digitaliser la majorité de leurs services.



“Nous avançons à grands pas dans ce chantier de digitalisation. Nous aspirons à l’adhésion de l’ensemble des administrations et des Etablissements et entreprises publics eu égard aux avantages de la numérisation en termes de gain de temps et de coûts”, a-t-il lancé.



Pour sa part, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, a fait savoir que les technologies numériques sont devenues un pilier important permettant à l’administration publique de faciliter l’accès à ses services avec une bonne qualité et à moindre coût.



Dans une allocution prononcée en son nom par le Secrétaire général du département de la Réforme de l’administration, Ahmed Laamoumri, le ministre a fait état de 453 services électroniques offerts par 87 administrations publiques à fin 2019, selon une étude d’évaluation réalisée par le ministère.



La réussite du chantier de la transformation digitale au sein de l’administration publique est tributaire de l’adoption d’un cadre tri-dimensionnel englobant l’appui des services publics électroniques, l’appui à bon escient des technologies dans les pratiques administratives et l’usage cohérent des technologies à travers la mise en place des cadres réglementaire et législatif adéquats, a-t-il ajouté.



A l’instar des années précédentes, le Prix national de l’Administration électronique “e-mtiaz 2019”, pour lequel 35 candidats ont été en lice, est décerné aux meilleurs services électroniques publics dans quatre catégories “e-Contenue, “e-Démarche”, “Applications mobiles” et “e-Participation communautaire”