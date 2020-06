Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE), lance le programme en ligne «MINCOM منكم» qui débutera le 4 juin 2020 et et prendra fin le 3 juillet 2020. L’objectif de ce programme est de valoriser l’esprit d’innovation des marocains au niveau des 12 régions du Royaume.

Sous le thème “Comment souhaitez-vous voir votre région en 2056”, le programme «MINCOM منكم» cible les jeunes étudiants, les personnes avec ou sans diplôme ou emploi, ainsi que les formateurs en entrepreneuriat et les associations. L’objectif est d’impliquer davantage ces personnes Inspirées à l’entreprenariat et au Leadership dans le changement social positif de leur propre région. Les inscriptions sont ouvertes au public sur les réseaux sociaux de MCISE (Facebook – Moroccan Cise).

Ce programme conduira une série de différentes formations et interventions d’inspiration en ligne de deux jours par région en mode innovation et inspiration à l’entrepreneuriat social, afin d’engager les communautés des régions marocaines dans une démarche prospective et de créer un dialogue sur l’innovation sociale inclusive qui permet des échanges d’idées enrichissants et constructifs.

Le programme permettra aux participants de rejoindre la grande communauté de l’innovation et de l’entrepreneuriat sociale et faire partie de la locomotive résiliente du Maroc Post-crise. Il donnera aussi l’opportunité aux porteurs d’idées et de projets d’intégrer l’un des programmes d’incubation de MCISE à l’issu de ce programme.

Ainsi, le programme en ligne «MINCOM منكم» vient s’ajouter aux efforts multiples fournis par le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE) dans le but de trouver des solutions innovantes et entrepreneuriales à chaque défi social auquel doit faire face le Maroc.