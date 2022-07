Le rendez-vous méditerranéen des entrepreneurs «Inspire & Connect Méditerranée», organisé ce lundi à Casablanca par BPIFrance, a été l’occasion de débattre des opportunités de développement des liens d’affaires entre l’écosystème d’Afrique du Nord et l’Europe.

Ainsi, lors de la cérémonie d’ouverture de cet événement, Mohamed El Kettani, DG d’Attijariwafa bank, a souligné toute l’importance que prennent désormais les collaborations régionales depuis le déclenchement du conflit Russie-Ukraine. «Notre avenir et notre destin sont communs. Nous sommes liés par la géographie et par des relations historiques extrêmement profondes. Le défi commun que nous devons relever est celui d’assurer l’emploi aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et la seule voie possible pour absorber cette masse importante est l’entrepreneuriat. En ce qui nous concerne, nous prenons plus de risque auprès des entrepreneurs, mais avec une forte garantie de l’État», a-t-il déclaré.

Pour sa part, Nicolas Dufourcq, DG de BPIFrance, a défendu avec force l’idée selon laquelle les entrepreneurs marocains et français avaient toutes les chances d’augmenter le nombre de projets sur lesquels ils travaillent. Pour Dufourcq, il est clair que cette montée sera principalement impulsée par les startups. Pour ce faire, il propose «la création d’un accélérateur franco-marocain qui permettrait à 15 PME marocaines et 15 françaises de travailler ensemble pour un ou deux ans».

Rappelons que l’événement «Inspire & Connect Méditerranée» s’est tenu sur une journée. Il a permis de réunir plus de 100 intervenants et 600 participants originaires d’Afrique et d’Europe. Plusieurs ateliers thématiques, ainsi que des rendez-vous BtoB, étaient programmés dans le cadre de cette rencontre.