L’équipe de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, composée de Nabil Boudra, Omer Ismail et Abderrahmane Hana, a remporté la Compétition marocaine nationale de programmation, qui s’est tenue à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir.

58 autres équipes issues de 21 villes et inscrites via 45 instituts d’ingénierie sur l’ensemble du territoire national ont participé à cette compétition, fait savoir un communiqué de l’Université.

Et de préciser que l’équipe de l’UM6P a occupé la deuxième place, alors que celle de l’INPT a terminé troisième.

« Cette consécration vient ainsi confirmer l’esprit d’excellence des étudiants d’Al Akhawayn et leur capacité à résoudre les problèmes les plus complexes. En effet, la préparation des étudiants à naviguer dans un monde en perpétuelle transformation, est au cœur des priorités d’Al Akhawayn qui, depuis sa création, a pour vocation de former les leaders de demain capables d’apporter un impact positif sur leur environnement et sur le monde », lit-on dans le communiqué.

À noter que la Compétition marocaine nationale de programmation est organisée par l’Association marocaine pour les sciences informatiques.