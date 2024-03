Depuis des années, la Peugeot 208 s’est taillée une place de choix sur le podium des citadines les plus vendues au Maroc. Aujourd’hui, elle franchit un nouveau cap en dévoilant sa toute nouvelle version GT, dotée d’une richesse d’équipements inégalée.

Avec son design revisité, ses technologies de pointe et ses nouvelles motorisations, la Peugeot 208 GT se positionne comme la citadine la mieux équipée du marché, offrant une expérience de conduite sans pareille.

Allure : Un Design Captivant et Sportif

La nouvelle Peugeot 208 arbore un design captivant et athlétique, soulignant son allure irrésistible. Matthias Hossann, Directeur du Design chez Peugeot, exprime avec enthousiasme l’approche adoptée pour cette nouvelle itération : « Nous voulions affirmer encore un peu plus sa personnalité, déjà forte, sans perdre l’esprit global de son design. » La nouvelle signature lumineuse PEUGEOT, intégrée de manière spectaculaire à l’avant, contribue à cette modernité. Les feux à trois griffes réinventés à l’arrière ajoutent une touche de distinction et de largeur à la silhouette.

Emotion : Un Plaisir de Conduite Amplifié

Le PEUGEOT i-Cockpit®, réputé pour son caractère technologique et dynamique, reste au cœur de l’expérience de conduite. Sur la nouvelle 208 GT, il offre une interface digitale plus avancée, avec un combiné d’instruments digital de 10 pouces et un écran central tactile de même taille. Le volant compact, élément clé du PEUGEOT i-Cockpit®, intègre désormais le nouveau blason PEUGEOT pour une ergonomie optimale. L’éclairage d’ambiance dynamique ajoute une dimension supplémentaire au confort de conduite.

Des Motorisations Performantes et Économes

La nouvelle Peugeot 208 propose une gamme de motorisations essence et diesel, toutes deux performantes et sobres en consommation :

PureTech 75 : moteur essence 3 cylindres de 1,2 litre et 75 ch, associé à une boîte manuelle à 5 rapports.

BlueHDI 100 : moteur diesel 4 cylindres de 1,5 litre et 100 ch, doté d’un système Stop & Start et associé à une boîte manuelle à 6 rapports.

Une Connectivité Avancée et des Aides à la Conduite

La nouvelle Peugeot 208 est équipée de la dernière génération des systèmes d’informations connectés PEUGEOT, avec un écran tactile central de 10 pouces. La connectivité est complète, avec la fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto) et la navigation connectée TomTom performante. De nombreuses aides à la conduite sont également disponibles, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, et bien d’autres.

Une Gamme Simplifiée

Pour simplifier le choix des clients, la gamme de la nouvelle Peugeot 208 se compose de trois versions :

ACTIVE : avec une signature lumineuse à 3 griffes verticales à l’avant, climatisation manuelle, et PEUGEOT i-Cockpit® avec écran central tactile de 10 pouces.

ALLURE : avec des jantes en alliage 16 pouces, aide au stationnement avant et arrière, et PEUGEOT iCockpit® avec combiné d’instruments digital de 10 pouces et écran central tactile haute définition de 10 pouces.

GT : avec des projecteurs avant Full LED, caméra de stationnement haute définition, accès et démarrage sans clé, et combiné d’instruments digital de 10 pouces avec affichage 3D.

Avec la nouvelle Peugeot 208 GT, Peugeot continue de repousser les limites de l’innovation et de proposer des véhicules toujours plus performants, confortables et connectés.