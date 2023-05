Les importations mensuelles de gaz naturel liquéfié (GNL), enregistrées via l’interconnexion entre le Maroc et l’Espagne, ont augmenté de plus de 167% à fin avril dernier, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

En réponse à une question orale sur « la réduction de la facture énergétique nationale », Benali a fait savoir que l’accès au marché international du GNL permet d’accélérer le développement des énergies renouvelables et abandonner les énergies fossiles, ainsi que de décarboner l’électricité et l’industrie et réduire la facture énergétique. « Aujourd’hui, nous sommes en train d’accélérer les investissements dans les infrastructures gazières, et ce chantier est attendu depuis 2009 », a-t-elle poursuivi, soulignant que le volume des investissements du secteur privé dans ce domaine varie entre 4 et 8 milliards de dirhams (MMDH) à court terme.