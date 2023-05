Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil a appelé, mardi à Rabat, les propriétaires des fermes et des coopératives agricoles à respecter les lois en vigueur dans le domaine du transport afin d’assurer la sécurité de leurs employés, et ce en coordination avec les services régionaux des départements ministériels concernés.

En réponse à une question orale sur les conditions de transport des ouvriers agricoles posée par le Groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) à la Chambre des conseillers, Abdeljalil a souligné la nécessité de renforcer le contrôle de ces déplacements en les incluant dans les programmes dédiés adoptés par les commissions régionales de la sécurité routière.

Relevant une amélioration substantielle des indicateurs de la sécurité routière durant les derniers mois, le ministre a toutefois regretté la récurrence des accidents liés au « transport collectif », notamment agricole qui est un “transport privé à l’instar de celui des employés des secteurs industriel, commercial et des services”.

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que l’arsenal juridique régit ces prestations pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs et des citoyens en général, notant que son département demeure disposé à programmer de nouvelles lignes du transport commun, à étendre ou à changer des itinéraires, ou bien à accorder des autorisations exceptionnelles à certains professionnels pour répondre aux besoins en transport au profit des ouvriers agricoles et des agriculteurs.