La société de bourse, Attijari Intermédiation, a été récompensée, pour la cinquième année consécutive, par l’AFE (Arab Federation of Exchanges), indique Attijariwafa Bank dans un communiqué.

La filiale du groupe Attijariwafa Bank s’est vue décernée le prix du « Highest Traded Value in the Casablanca Stock Echange » pour l’année 2018, lors de la cérémonie du sommet annuel 2019 organisé par l’AFE au Caire. Cette distinction confirme ainsi le positionnement d’Attijari Intermédiation sur le plan national et international en tant qu’acteur de référence en matière de courtage et de placement en bourse, ajoute la même source.

L’AFE compte parmi ses membres 16 bourses arabes, ainsi que plusieurs sociétés de bourses et dépositaires affiliés à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (MENA).