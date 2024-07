La 10e revue du Marché des Capitaux, publiée en juin 2024 par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), met en lumière le cadre institutionnel et les pratiques de marché des introductions en Bourse au Maroc.

L’introduction en Bourse, ou Initial Public Offering (IPO), permet à une entreprise de lever des fonds en inscrivant ses titres de capital sur la Bourse des valeurs. Ce processus est strictement encadré par plusieurs textes législatifs et réglementaires pour assurer la transparence et l’intégrité du marché.

Parmi les principaux textes législatifs, on trouve la loi n° 44-12, qui réglemente l’appel public à l’épargne, et la loi n° 19-14, qui encadre la Bourse des valeurs, les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier. Le Règlement général de la Bourse détaille les conditions d’admission, de séjour et de radiation des titres financiers, tandis que la circulaire de l’AMMC complète les dispositions relatives aux opérations et informations financières.

Le processus d’introduction en Bourse, supervisé par l’AMMC, repose sur plusieurs principes directeurs, incluant la transparence avant l’admission (via un prospectus) et après (obligations d’information), la diffusion des titres utilisant des procédures telles que l’offre à prix ferme, l’offre à prix minimal, l’offre à prix ouvert ou la cotation directe, ainsi qu’une organisation institutionnelle impliquant des acteurs comme le syndicat de placement, la société gestionnaire de la Bourse et le dépositaire central. Le traitement équitable des souscripteurs est assuré par des mécanismes d’allocation des titres non discriminatoires.

La Bourse des valeurs est segmentée en marché principal, destiné aux grandes capitalisations et divers instruments financiers (titres de capital, titres de créance, OPCVM, etc.), et marché alternatif, destiné aux PME avec des conditions d’inscription allégées. Il existe également des compartiments réservés aux investisseurs qualifiés pour les titres complexes ou à rendement différé, adaptés aux start-ups ou projets d’infrastructure.

Les conditions d’admission varient selon le marché et le compartiment visé. Pour le marché principal, les entreprises doivent avoir un capital entièrement libéré, des états financiers certifiés et diffuser publiquement une partie du capital. Le marché alternatif impose des exigences spécifiques telles qu’un contrat de liquidité des titres et une convention d’assistance avec une société de bourse.

La fixation du prix d’introduction repose sur différentes méthodes de valorisation. L’approche par les flux actualise les flux de trésorerie futurs, l’approche analogique compare avec des entreprises similaires, et l’approche patrimoniale évalue sur la base des actifs et passifs de l’entreprise.

Le prospectus, une fois visé par l’AMMC, doit être publié et mis à la disposition du public. Il contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs de fonder leur jugement sur l’opération.