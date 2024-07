BMCI Factoring a été sacré en tant que « Meilleur Factor pour la région Afrique et Moyen-Orient » lors des FCI Business Awards 2024. Ce prix vient récompenser l’excellence et L’innovation de BMCI Factoring sur le marché de l’affacturage.

Après avoir obtenu la troisième place en 2022, BMCI Factoring se hisse cette année sur la plus haute marche du podium, confirmant ainsi son rôle de leader dans le domaine de l’affacturage à l’export. Cette distinction illustre non seulement la qualité de ses services, mais également l’engagement et le professionnalisme de ses équipes, qui œuvrent quotidiennement pour offrir des solutions adaptées aux besoins des clients.

Un acteur clé du marché de l’affacturage local

Grâce à une connaissance approfondie du tissu économique marocain et à des solutions innovarites, BMCI Factoring accompagne les entreprises de toutes tailles dans l’optimisation de leur trésorerie et la gestion de leur poste clients.

L’appartenance à BMCI Groupe BNP Paribas: un atout majeur

BMCI Factoring bénéficie de l’appui et de l’expertise d’un leader mondial des services financiers, le groupe BNP Paribas. Cette appartenance, permet de proposer à nos clients des solutions d’affacturage performantes et compétitives, adaptées aux exigences des marchés internationaux.

Innovation et leadership

BMCI Factoring se distingue par ailleurs par sa capacité a Innover en permanence pour répondre aux évolutions du marché et aux attentes de sa clientèle internationale. Les solutions d’affacturage sont conçues pour offrir une flexibilite et une sécurité optimales, permettant aux entreprises de se concentrer sur leur développement en toute sérénité.

« La reconnaissance de BMCI Factoring en tant que Meilleur Factor pour la région Afrique et Moyen-Orient confirme notre position de leader en affacturage à l’export. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour accompagner les entreprises marocaines dans leur expansion internationale, en leur offrant des solutions adaptées pour sécuriser et optimiser leurs transactions à l’export », indique Sihame Brangui, Head of EMCI Factoring.