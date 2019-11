Les inventeurs et start-up marocains ont remporté 4 médailles, dont 1 en Or, au salon international des idées, inventions et nouveautés (iENA) 2019 qui s’est tenu à Nuremberg (Allemagne), en présence d’environ 800 inventions mondiales, selon la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). La délégation marocaine, composée de 4 start-ups les plus innovantes du Maroc, a été invitée à participer à l’événement co-organisé par le Cluster (Cluster Électronique, Mécatronique et Mécanique) CE3M et l’Agence de la coopération allemande au Maroc. « Nous sommes très heureux et fiers de revenir au Maroc avec 4 médailles », a dit Marzban Cooper, conseiller technique de GIZ Maroc, cité par un communiqué de l’Agence. « Le Maroc a toujours été un pays d’entrepreneurs et d’excellentes idées. Il est temps maintenant de faire du Maroc une plaque tournante mondiale de l’innovation technologique et d’obtenir la reconnaissance internationale qu’il mérite », a-t-il ajouté.