Les milliardaires n’ont pas échappé aux corrections sur les marchés boursiers en 2018, leur fortune s’étant légèrement contractée après cinq années de forte croissance, selon une étude publiée vendredi par la première banque suisse UBS. En 2018, la fortune cumulée des milliardaires totalisait 8 536 milliards de dollars, soit 388 milliards de dollars de moins qu’en 2017, ce qui équivaut à une baisse de 4,3% sur un an, selon cette étude réalisée par la première banque suisse avec le cabinet d’audit et de conseils PWC. « Le boom des milliardaires sur les cinq dernières années a connu une correction naturelle », à la fois avec les effets de changes et les secousses sur les marchés boursiers due à l’incertitude géopolitique, a commenté Josef Stadler, le directeur de la gestion de fortune chez UBS pour la clientèle ultra-fortunée. A noter toutefois que, sur une période de cinq ans, la fortune cumulée des milliardaires a augmenté de 34,5%, 589 personnes obtenant ce statut de milliardaires, notamment en Asie.