Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, le Forum International du Tourisme à Meknès (FITAM) poursuit sa mission de promotion du développement touristique à Meknès et son arrière-pays et annonce le programme de sa 4e édition, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2019. Pendant trois jours, le FITAM proposera une plate-forme d’échange, de partage et de réflexion autour des défis du tourisme et des leviers de mobilisation des forces vives de la région. Egalement au cœur des débats, les nouvelles solutions à apporter pour mieux valoriser le patrimoine et positionner Meknès comme une destination majeure auprès des visiteurs. Cette année marque pour le FITAM un tournant avec une édition qui adopte un nouveau format. A noter que quatre panels thématiques seront proposés sur des problématiques clés : la réhabilitation et valorisation de la médina de Meknès, le rôle du numérique dans l’attractivité touristique, le potentiel du tourisme rural et de nature, et les enjeux de la formation dans le secteur.