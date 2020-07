L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui a été nommé récemment membre du jury du programme international Solve®, organisé par Massachusetts Institute of Technology (MIT), dont la mission est de résoudre les défis mondiaux.

Grâce aux défis de l’Open Innovation, ce programme, qui représente un marché pour l’innovation à impact social, permet de révéler des entrepreneurs sociaux basés sur la technologie partout dans le monde, de rassembler l’écosystème d’innovation du MIT et de financer et soutenir ces entrepreneurs afin de les aider à générer un impact transformationnel durable, indique un communiqué de l’association OFEED, présidée par Majid El Bouazzaoui.

Les défis mondiaux 2020 du programme Solve s’articulent autour de plusieurs axes, notamment les bons emplois et l’entrepreneuriat inclusif, l’apprentissage pour filles et femmes, les systèmes alimentaires durables, la santé maternelle et nouveau-nés et la sécurité sanitaire et pandémie, fait savoir la même source.

En tant que membre de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA), l’association OFEED a été chargée d’évaluer les Solve® Challenges pour le défi « Sécurité sanitaire et pandémie » ou comment les communautés du monde entier peuvent-elles se préparer, détecter et répondre aux pandémies émergentes et aux menaces pour la sécurité sanitaire ?, précise le communiqué.

Selon la même source, l’association OFEED “vise à accompagner les plans et stratégies du gouvernement conformément à la Haute vision du Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial, dans le champ de l’innovation et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable” du Royaume.

Majid EL BOUAZZAOUI est membre du comité exécutif (IFIA), manager du département « notation et évaluation » (IFIA) et membre de jury international à l’IFIA. Il a été également membre du jury international dans plusieurs événements de l’invention et de l’innovation au USA, Canada, Fédération de Russie, Chine, Turquie, Taiwan, Singapour, Grande Bretagne, Allemagne, Roumanie et Maroc.