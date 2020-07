Un total de 362 audiences à distance ont été tenues dans les différents tribunaux entre le 29 juin au 3 juillet, lors desquelles 6.687 affaires ont été mises au rôle, selon les données du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

Quelque 8.028 détenus ont bénéficié de procès à distance dans des conditions optimales de sécurité sanitaire, afin de préserver la santé des employés et des usagers, précise lundi le CSPJ dans un communiqué.

Il a estimé que le fait de mettre l’opinion publique au courant de l’évolution du bilan des procès à distance, lancés le 27 avril dernier, constitue un choix stratégique à la lumière des circonstances sanitaires exceptionnelles et s’inscrit dans l’approche de communication adoptée par le Conseil et la consécration des valeurs d’ouverture et de transparence, y compris la mise en œuvre du droit d’accès de tous à l’information.

Il s’agit d’un bilan exceptionnel réalisé par les tribunaux du Royaume avec à la clé des indicateurs prometteurs en la matière, a relevé le Conseil qui a salué les efforts consentis par tous les acteurs et les partenaires, autorités, institutions et professionnels de la justice, en vue d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif et de surmonter les difficultés selon des mécanismes de gouvernance et d’efficacité.

Le Conseil suivra tous les détails liés à ce dispositif et offrira toutes les conditions nécessaires pour sa réussite conformément aux garanties constitutionnelles, juridiques et légales, conclut le communiqué.