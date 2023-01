La répartition sectorielle du nombre de projets d’investissement validés au titre de l’année 2022 dans la région Béni Mellal-Khénifra, fait ressortir une prédominance du secteur de l’industrie qui a occupé une grande part avec 31% des projets entérinés, apprend-on auprès du Centre régional d’investissement.

Le secteur de l’Industrie est talonné par celui des services dont le pourcentage des projets validés a atteint 24% suivi du secteur du tourisme avec 22% et du BTP avec 17%.

Quant aux secteurs de l’énergie et des mines, de l’agriculture, et du commerce, ils ont enregistré respectivement des parts de 3%, 2% et 1% du nombre de projets validés.

Le secteur des énergies et des mines représente 79% des montants d’investissements validés en 2022, relève le CRI, expliquant que ceci est dû à l’approbation de grands projets de production des énergies renouvelables et des énergies vertes dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Un total de 238 projets d’investissement ont été validés par Centre régional d’investissement en 2022, soit une hausse de 23.3% par rapport à l’année 2021.

Le nombre des projets validés, selon les mêmes données, est passé de 80 projets en 2019 à 238 projets validés en 2022, ce qui représente un bond significatif pour la création d’emplois dans la région.