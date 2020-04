Le résultat net de Dari Couspate s’est établi, à fin décembre 2019, à 59,8 millions de dirhams (MDH), en retrait de 5,98% par rapport à 2018, a annoncé le leader dans le secteur du couscous et des pâtes alimentaires.

Le résultat d’exploitation a atteint, quant à lui, 87,2 MDH, en baisse de 3,96% par rapport à fin 2018, a fait savoir l’entreprise dans un communiqué, expliquant ce repli d’une part par la hausse des prix de matières premières (semoule de blé dur) et l’accroissement du coût de l’énergie qui n’ont pas été répercutés sur les prix de vente de 2019, et d’autre part, par les efforts promotionnels importants consacrés au développement des parts de marché.

A fin 2019, le chiffre d’affaires de Dari Couspate s’est élevé à 603,9 MDH, en progression de 5,99% par rapport à 2018, selon la même source, notant que cette croissance s’explique par “une progression des volumes et de ventes, soutenue par une dynamique promotionnelle, commerciale et marketing”.

“Cette progression intervient dans un contexte difficile marqué par une forte pression concurrentielle et par un marché en surcapacité tirant les prix vers le bas”, selon le communiqué.

S’agissant des perspectives et compte tenu de l’épidémie Covid-19, l’entreprise a indiqué avoir renforcé ses procédures d’hygiène et de sécurité et a “immédiatement mis en œuvre les mesures appropriées pour préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, affirmant qu’elle mobilise tous ses moyens et ses efforts pour assurer la continuité de son activité.

“En dépit d’un environnement très difficile et incertain, Dari Couspate maintient en 2020 ses projets stratégiques et particulièrement la concrétisation de son projet d’investissement relatif à la réalisation à Salé de sa 3ème unité de production -Dari 3- “, a conclu le communiqué