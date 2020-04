L’Espagne a déjà atteint son pic épidémique et la courbe de contamination a commencé à baisser, a annoncé, mercredi, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón.

“Il semble que nous avons déjà atteint le sommet de la courbe de nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, qui commence désormais à baisser”, a fait savoir M. Simon, lors de la conférence de presse télématique tenue à l’issue de la réunion du comité de gestion technique du coronavirus.

“Maintenant que nous avons dépassé le pic épidémique, les autorités sanitaires vont essayer de garantir une prise en charge adéquate à tous les patients”, a-t-il relevé, notant que l’évolution quotidienne du nombre de personnes hospitalisées et celles placées en soins intensifs marque un ralentissement, ce qui est “important” pour éviter un effondrement du système de santé.

“Les chiffres indiquent que nous irons dans la bonne direction”, a lancé l’expert, pour qui “les données ne pourront être évaluées avec certitude qu’à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine”.

Simon a, à cet égard, appelé tous les citoyens à “continuer à respecter les consignes” et les recommandations des autorités, pour réduire la transmission du virus et alléger la pression sur les unités de soins intensifs.

Le gouvernement espagnol a souligné, dans un communiqué, qu’un total de 32,7 millions d’unités de matériel sanitaire ont été distribuées, du 10 au 31 mars, sur les différentes communautés autonomes du pays, pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit notamment de plus de 15 millions de masques, 16 millions de gants en nitrile, 135.191 lunettes et 77.624 blouses jetables, ainsi que 141.800 unités de solution hydroalcoolique, 106 dispositifs de ventilation mécanique invasive et 640 ventilateurs non invasifs.

Selon le dernier bilan donné ce mercredi par le ministère de la Santé, le nombre de cas de contamination au coronavirus a atteint 102.136 en Espagne, en hausse de 7.719 en 24 heures, tandis que celui des décès est passé de 8.189 à 9.053.

En termes de pourcentage d’évolution, l’augmentation quotidienne du nombre de morts poursuit son ralentissement, descendant à +10,6% en 24 heures, contre +27% il y a une semaine.

Sur le nombre total de cas confirmés, 5.872 personnes sont placées en soins intensifs, soit 265 de plus par rapport à la veille, et 22.647 ont été guéries, en hausse de 3.388. L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte pour une période de quinze jours, qui a été prolongée jusqu’au 11 avril, en vue de freiner la propagation du coronavirus.