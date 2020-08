Le chiffre d’affaires (CA) de Managem s’est établi, à fin juin 2020, à 2,4 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 10% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution est marquée par la forte baisse des cours du zinc (27%), du cuivre (12%) et du cobalt (22%), atténuée par la hausse du cours de l’Or (+24%) et de sa production (+23%) grâce à la montée en régime du projet d’extension de l’usine de traitement au Soudan, indique Managem dans un communiqué.

Elle est également marquée par l’amélioration des fondamentaux de l’activité cuivre (+7%) due à la consolidation des productions des mines d’Oumjrane et Bleida et par le léger repli des productions de l’argent (-12%), du cobalt (-8%) et du zinc (-9%) en raison notamment des perturbations causées par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), ajoute la même source.