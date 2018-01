Infomédiaire Maroc – La 3ème édition du Programme d’accompagnement et de formation pour l’internationalisation des entreprises espagnoles au Maroc a été lancée, ce jeudi à Madrid, lors d’une cérémonie au siège de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE-patronat), en présence d’une pléiade d’entrepreneurs, acteurs économiques et responsables marocains et espagnols.

Initiée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la CEOE et l’ambassade du Maroc en Espagne, cette formation a pour objectif de permettre aux entreprises espagnoles de mieux cerner et comprendre le marché marocain afin de mieux orienter leurs investissements et échanges avec le Royaume. elle est destiné aux entreprises espagnoles intéressées par le développement de leurs activités, connaissances et réseaux de contacts en rapport avec le marché marocain.

Rédaction Infomédiaire