Infomédiaire Maroc – Le Maroc offre d’énormes potentialités d’investissement dans les secteurs liés à l’économie verte et constitue, de par ses atouts, notamment la stabilité, une porte d’accès au marché africain, a indiqué, à Rabat, le ministre finlandais de l’Environnement, de l’Energie et du Logement, Kimmo Tiilikainen.

Lors d’une rencontre de travail avec le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, Tiilikainen, en visite au Royaume à la tête d’une importante délégation composée de 19 représentants d’entreprises s’activant dans les secteurs de l’eau, de la gestion des déchets, de l’énergie et de la bio-économie, a rappelé que la Finlande se classe parmi les pays les plus verts dans le monde et partage avec le Maroc la volonté d’augmenter “dans un avenir très proche” l’utilisation de l’énergie issue de sources renouvelables.

Rédaction Infomédiaire