Les opportunités d’investissement et les atouts du Royaume en tant que hub africain ont été mis en avant, mercredi à Barcelone, lors d’un forum économique organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la PIMEC (Petites et moyennes entreprises de Catalogne).

Placé sous le thème « Le Maroc : un marché d’opportunités et porte de l’Afrique », ce forum, à laquelle ont participé près de 150 entreprises catalanes, a pour objectif de créer de nouvelles synergies pour consolider la coopération entre les secteurs privés marocain et catalan.

La rencontre a été une occasion de mettre le focus sur la place qu’occupent les Marocains résidant en Espagne dans les entreprises catalanes exerçant des activités au Maroc ainsi que leur rôle en tant que moteur de l’entrepreneuriat en Catalogne et dans leur pays d’origine.

En marge de cet événement, trois conventions de coopération ont été signées. La première entre la CGEM et la PIMEC, en vertu de laquelle les deux parties s’attachent à continuer de renforcer, favoriser et encourager la promotion des entreprises au Maroc ainsi que la mise en relation d’affaires entre les entreprises des deux pays et à instaurer et à développer leurs échanges.

Le second accord entre la Fédération du commerce et services (FCS) et Pimec Comercio, vise notamment à promouvoir le partage d’informations sur les questions d’ordre économique, commercial et financier, les informations pouvant faciliter les échanges de marchandises et les flux d’investissements entre le Maroc et l’Espagne, l’encouragement à l’établissement des entreprises marocaines en Catalogne et celui des entreprises catalanes au Maroc et la mise en place de projets communs pouvant contribuer au partage d’expériences.

Quant au troisième accord, signé entre la CGEM, PIMEC et les fondations PIMEC et Ibn Battuta, il a pour objectif de mettre en œuvre un programme pour l’intégration des entreprises des Marocains résidents en Espagne.

Ce Forum a connu la participation notamment de Khalid Benjelloun, vice-président de la CGEM en charge du soutien à l’entrepreneuriat, Chakir El Homrani, conseiller du travail, des affaires sociales et des familles de la généralité de Catalogne, Josep González, président de la PIMEC, Bouchra Outaghani, Présidente de la FCS et Saad Hamoumi, secrétaire général de la Fédération.