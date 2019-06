Le designer marocain Hicham Lahlou, représentera le Maroc, l’Afrique et la Région Mena au World Design Talks by World Design Organization (Organisation mondiale du design) (WDO) qui se tiendra vendredi à Ljubljana en Slovénie.

Hicham Lahlou va aussi siéger les 22 et 23 juin, au 6ème Conseil d’Administration de l’Organisation mondiale du design en tant que »Member of Board élu ».

Depuis son élection au centre de conférences des Nations Unis en octobre 2017 à Turin en Italie lors de la 30ème assemblée générale de la WDO, il a représenté le Maroc, l’Afrique et la Région Mena aux quatre coins du monde dans les différents boards WDO à Turin, Montréal, Izmir, Mexico, Séoul, qui se sont succédé d’octobre 2017 à Juin 2019 à Ljubljana.

Hicham Lahlou, un des grands leaders du design africain et arabe à l’international, est le premier Marocain, Premier de la Région Mena et 2ème africain à avoir été élu dans l’histoire de WDO en 62 ans d’histoire.

Hicham Lahlou est « Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française » et membre élu du Conseil d’administration de la World Design Organization (WDO).

Le World Design Talks portera sur l’ODD 11, villes et communautés durables et les 17 points des Objectifs 2030 des Nations Unis.

Le World Design Talks initié par la Faculté de design, membre associé de l’Université de Primorska en Slovénie (Membre de WDO) en collaboration avec la municipalité de Ljubljana et la maison du design Management et innovation (HDMI), devrait réunir environ 100 personnes, avec des représentants de Ljubljana, des secteurs public et privé, d’organisations, écosystèmes urbains et de design.

La Slovénie, un des pays des Balkans est à l’avant-garde du design et dispose de facultés de design et de La maison du design Management et innovation.

A cette occasion, Hicham Lahlou lance à nouveau un appel à tous les acteurs de l’innovation et du design et les professionnels du domaine ainsi que les universités et écoles, les organisations au Maroc et en Afrique à devenir membre de la WDO pour porter la voix de l’Afrique dans le concert des nations de cette prestigieuse organisation fondée le 29 juin 1957.

La World Design Organization, anciennement connue sous le nom de Conseil international des sociétés de design industriel (Icsid), est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut la profession de design industriel et sa capacité à générer de meilleurs produits, systèmes, services, et expériences, meilleures affaires et industries, et finalement un meilleur environnement et une meilleure société.

La WDO, qui a le statut consultatif spécial auprès des Nations Unies et qui comptait 12 associations de design professionnel fondatrices en 1957, compte désormais plus de 140 organisations membres de 40 pays, les engageant dans des efforts de collaboration et leur offrant la possibilité de se faire entendre au niveau international.