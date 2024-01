Une importante délégation, conduite par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, participe activement, ce lundi à Barcelone, à une rencontre d’affaires de haut niveau, destinée à promouvoir les atouts du Royaume et explorer les opportunités d’investissement des entreprises espagnoles au Maroc.

Organisée par la Confédération de Promotion de l’Emploi national, principale organisation patronale de Catalogne, et le Conseil Economique Maroc – Espagne (CEMAES), cette rencontre vient renforcer davantage la dynamique des actions menées pour consolider les relations économiques entre les deux pays, avec un accent particulier sur l’investissement.

Ce forum de Barcelone, placé sous le thème « Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés », est marqué par la participation d’une centaine de chefs d’entreprises marocaines et catalanes.

La délégation marocaine jette, à cette occasion, la lumière sur l’attractivité de la plateforme Maroc, la redynamisation de l’investissement privé à la suite de la promulgation de la Nouvelle Charte de l’Investissement et l’appui continu apporté par les pouvoirs publics aux investisseurs.

L’ouverture de ce forum a été marquée par la présence notamment de la Secrétaire d’État espagnole de l’Industrie, Rebeca Mariola Torro, du directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, des co-présidents du Conseil Économique Maroc-Espagne, Adil Rais et Clemente Gonzales Soler, de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, ainsi que de plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.