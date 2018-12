Infomédiaire Maroc – Le président du Directoire de MASEN et président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, s’est entretenu, ce mardi à Helsinki, avec le ministre finlandais du Logement, de l’énergie et de l’environnement, Kimmo Tiilikainen, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, des nouvelles technologies et du développement durable.

Cet entretien, qui s’est déroulé en présence notamment de l’ambassadeur du Roi en Finlande Mohamed Ariyad, s’inscrit dans le prolongement de la visite effectuée au début de l’année en cours par le ministre finlandais au Maroc, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’importance de renforcer davantage les liens de la coopération bilatérale.

« Lors de la visite du ministre finlandais, nous avons pris la mesure des potentialités que recèle la Finlande, pays connu pour son excellence dans les domaines de l’innovation, de l’éducation-formation et des nouvelles technologies, et de l’importance de mettre à profit la vision globale que porte ce pays à la question du développement durable », a affirmé Bakkoury dans une déclaration.

Bakkoury a souligné que sa présente visite dans le pays nordique a été l’occasion de tenir une série de rencontres avec nombre d’entreprises et d’institutions, dont Business Finland, un organisme dédié à la promotion de l’économie finlandaise à l’étranger.

Il a relevé que cette institution a décidé d’ouvrir une représentation à Casablanca dans l’objectif de suivre in situ « les potentialités prometteuses dont regorge notre pays essentiellement dans le secteur économique, mais également au vu de la position du Royaume en tant que porte d’entrée au continent africain ».

Selon lui, la visite a aussi été l’occasion d’évoquer les efforts que le Maroc ne cesse de déployer, non seulement dans le domaine énergétique, un secteur où il a franchi d’importantes étapes, mais aussi dans la perspective globale de développer son économie dans le cadre d’une vision portée par la durabilité.

Dans ce sens, il a rappelé que le Roi a souligné, dans le message adressé la veille aux participants à la COP24, que le Royaume inscrit les questions écologiques et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales.

Aussi a-t-il soutenu que la concrétisation des ambitions et le respect des engagements passent immanquablement par la conclusion de partenariats fructueux avec des pays comme la Finlande, relevant l’existence de perspectives de partenariat qui méritent d’être renforcées et affinées avec précision à la faveur de l’échange de ce genre de visites de part et d’autre.

De son côté, le ministre finlandais s’est félicité de la rencontre qu’il a eue avec son hôte marocain à Helsinki, après leur précédente entrevue à Casablanca, notant que l’entretien aujourd’hui a porté sur les perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies propres et du secteur forestier.

Dans une déclaration similaire, il a souligné que l’ouverture prochainement d’une antenne de Business Finland au Maroc participe du souci d’étoffer de manière concrète la coopération entre les entreprises finlandaises et marocaines, assurant qu’il s’agit là d’une initiative importante devant réunir les conditions de partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre d’une visite de deux jours (3/4 décembre) effectuée par Bakkoury en Finlande, à la tête d’une délégation composée de Moncef Belkhayat, Vice-président du Conseil régional Casablanca-Settat, El Mostafa Oualim, Conseiller du président de la région, et de Hicham Bouzekri, Directeur de la coopération internationale à MASEN.

Bakkoury avait effectué, avec la délégation l’accompagnant, une visite au siège de Business Finland au cours de laquelle il s’est entretenu avec le Directeur exécutif de cette institution Pekka Sivonen, et a suivi des présentations sur les systèmes écologiques, l’économie biologique et circulaire, les énergies propres et les énergies intelligentes, en plus d’un entretien avec le président du pôle technologie de l’énergie solaire, relevant de Fortum Corporation, Heikki Siniharju.

La délégation marocaine s’est également rendue à la société d’énergie renouvelable « St1 » signataire, en octobre dernier, d’une convention avec l’OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, outre une visite au Fonds d’innovation finlandais « Sitra » et au parc d’exposition et d’innovation « SLUSH ».

Le ministre finlandais du Logement, de l’énergie et de l’environnement, Kimmo Tiilikainen, s’était rendu en visite au Maroc, début 2018, à la tête d’une importante délégation de 19 personnes, représentant les entreprises opérant dans les domaines de l’eau, du recyclage des déchets, de l’énergie, des nouvelles technologies et des instituts de recherche.

Rédaction Infomédiaire