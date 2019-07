Sur les 520 dossiers d’investissement traités par les Commissions régionales d’investissement de Marrakech-Safi durant la période septembre 2018-juin 2019, quelque 184 dossiers ont reçu un avis favorable, dont 63 dans le cadre du circuit normal.

Les 184 projets d’investissement validés au niveau du territoire régional de Marrakech-Safi, ont totalisé un montant d’investissement de l’ordre de 7,8 milliards de DH et devraient générer 11.291 nouveaux postes d’emploi, indique un rapport du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi.

La répartition sectorielle des projets d’investissement validés dans la région durant la même période fait ressortir une prédominance du secteur du tourisme (42%) suivi de l’industrie (13%), le commerce (12%), les services (7%), les mines (5%), l’habitat social (4%) et l’enseignement (3%).

Le même rapport indique aussi que sur l’ensemble des dossiers examinés par les commissions régionales d’investissement, 179 dossiers ont reçu un avis défavorable au motif de l’absence de lien juridique avec le foncier, la dominance résidentiel du projet, le non-respect du plan d’aménagement récemment homologué, l’incompatibilité du projet avec la vocation de la zone, 14 projets ont été ajournés pour complément d’information et approfondissement d’analyse et d’étude et 143 dossiers ne sont pas conformes aux conditions d’éligibilité fixées par la circulaire conjointe n°31-10098, relative aux conditions permettant aux projets d’investissement de bénéficier de dérogations en matière d’urbanisme.

Le rapport souligne également que le wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou a présidé 28 commissions régionales d’investissements sur la période comprise entre septembre 2018 et juin 2019 en présence des gouverneurs des provinces, dont les projets relèvent de leurs commandements, des services déconcentrés concernés par les projets d’investissement, des présidents des collectivités territoriales, le directeur du CRI et la directrice et directeurs des Agences urbaines concernées.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour la redynamisation des investissements par les pouvoirs publics au niveau de la région Marrakech-Safi et en application des Directives Royales portant sur l’accélération du traitement des dossiers d’investissement avec la célérité et l’efficacité requises.