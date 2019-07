Les membres du conseil d’administration de l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Morocco Foodex, réunis à Agadir, ont enregistré une « bonne avancée » du chantier de la digitalisation visant la réduction des durées de traitement des procédures d’export, tout en soulignant que la balance commerciale agroalimentaire demeure excédentaire depuis 2 ans.

Présidé par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le conseil d’administration, qui a connu la participation des représentants des inter-professions et professionnels des différentes filières exportatrices, membres du conseil, a été marqué par la présentation de l’état d’avancement du chantier déjà lancé par Morocco Foodex portant sur la digitalisation du système de contrôle technique, indique l’établissement dans un communiqué.

Les membres du conseil ont pu constater, dans ce sens, le bon avancement de ce projet avec le respect du planning présenté lors de la session du conseil du 10 septembre 2018, précise Morocco Foodex, faisant savoir qu’une phase pilote du projet, qui concerne les expéditions de la tomate à partir d’Agadir transitant via Tanger Med, est déjà lancée.