Infomédiaire Maroc – Le club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a lancé, à Dakar, la 1ère caravane d’incitation à l’investissement en Afrique, avec la participation de pas moins de 18 hommes d’affaires et opérateurs économiques marocains, représentant différents secteurs d’activité, dont l’agriculture, l’agroalimentaire, la formation ou encore les BTP.

Cette initiative vise à renforcer la coopération Sud-Sud, partager les expertises et les expériences dans le domaine de la création de PME et de coopératives génératrices de revenus, assister la jeunesse africaine pour une meilleure insertion dans le tissu entrepreneurial et économique et la promotion de l’investissement des MRE dans les pays africains visés dans le programme de cette 1ère édition.

Rédaction Infomédiaire