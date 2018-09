Infomédiaire Maroc – La cité ocre, Marrakech, abrite, les 14 et 15 novembre prochain, l’évènement « Energy Week Morocco », dédié aux opportunités d’investissement dans le secteur gazier et les énergies renouvelables en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Deux principales rencontres sont prévues dans le cadre de cet événement, à savoir « Gas Options: North & West Africa » et « Africa Renewable Energy Forum », a annoncé EnergyNet qui organise l’évènement.

« Le Maroc a été choisi pour abriter cet événement en reconnaissance de ses efforts pour la mise en oeuvre d’une stratégie énergétique ambitieuse, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables et de sa volonté à partager avec l’Afrique son expertise en matière de transition énergétique », a déclaré la directrice Afrique d’Energy Net, Valeria Aruffo.

« Grâce à la volonté du Roi Mohammed VI, le Royaume est entrain de développer une stratégie basée sur la réalisation d’un mix énergétique ouvert, incluant toutes les sources d’énergie (charbon, gaz et énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique), où la part belle est quand même accordée aux énergies renouvelables », a souligné Aruffo

Selon elle, les deux thématiques de la rencontre que sont le gaz et les énergies renouvelables revêtent une grande importance, car elles constituent la colonne vertébrale du mix énergétique dans un environnement où les besoins mondiaux en énergie sont colossaux et en constante augmentation et où la transition énergétique constitue un défi mondial.

Ainsi, cet événement se veut une occasion particulière de rencontres et de partages entre les différentes parties prenantes publiques et privées, nationales et internationales les plus actives dans le domaine de l’énergie en général et dans celui du gaz et des énergies renouvelables en particulier.

