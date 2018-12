Infomédiaire Afrique – Alors qu’il est de plus en plus évident que le potentiel d’investissement touristique en Afrique francophone est sous-exploité, le Sénégal a été présenté comme une économie émergente propice à un développement plus poussé.

Le pays doit encore faire face à des défis, mais le gouvernement veut placer le Sénégal parmi les cinq premières destinations touristiques africaines avec trois millions de visiteurs par an d’ici 2023.

Une analyse détaillée a été menée par Horwath HTL, leader mondial du conseil en hôtellerie, tourisme et loisirs, en prévision du nouveau Forum de l’Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA) à Marrakech en février 2019. La conférence est organisée par Bench Events comme un événement parallèle à l’AHIF (Africa Hotel Investment Forum), établi de longue date. Elle se concentrera sur les marchés de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Pendant la conférence, Philippe Doizelet, directeur associé d’Horwath HTL, basé à Paris, partagera son expertise, acquise au cours de 300 études de développement menées en France et à l’international. Son verdict sur le Sénégal est le suivant : « Nous sommes d’avis que le Sénégal a un potentiel de développement hôtelier diversifié à moyen terme ».

Avec l’une des économies les plus performantes de l’Afrique subsaharienne, la du Sénégal croissance devrait se maintenir autour de 7%, soutenue par l’agriculture et l’industrie, y compris les exportations minières.

La future demande hôtelière devrait provenir à la fois des clientèles affaires et des clientèles loisirs, dans un contexte de facteurs positifs, notamment :

* La position régionale du Sénégal en tant que pôle économique majeur, qui s’appuie sur un système politique stable

* L’amélioration de l’accès aérien grâce au nouvel aéroport Diass / Diamniadio

* La découverte du gaz naturel dans le nord du pays

* Le soutien gouvernemental au secteur du tourisme avec des plans d’infrastructures

* Des projets d’hôtels de marques internationales

* Un secteur de l’hôtellerie qui connaît un bel essor à Dakar

Cependant, il y a aussi des défis à relever : les relations avec la Casamance (région située au sud du pays) et la Gambie voisine sont difficiles, et le niveau de service est faible en dehors de la capitale. De plus, le coût pour rejoindre le Sénégal est élevé par rapport à d’autres destinations balnéaires aux caractéristiques comparables. Néanmoins, dans l’ensemble, Horwath HTL estime qu’il existe un bon potentiel pour de nouveaux hôtels économiques de taille moyenne à Dakar et dans la région de la Petite Côte, qui est actuellement la première destination de loisirs d’Afrique de l’Ouest -hors Cap Vert-, où le marché s’est bien développé.

Cette perspective optimiste est confortée par plusieurs projets de développement hôtelier, notamment l’ouverture en 2019 d’un Golden Tulip de 118 chambres, le Days Hotel & Suites de 84 chambres et le Hyatt Centric, avec 150 chambres. En 2020, dans la ville nouvelle de Diamniadio, un Movenpick de 460 chambres récemment annoncé par Accor devrait ouvrir ainsi qu’un un hôtel de taille moyenne, développé par Mangalis. À moyen terme, environ 3 200 nouvelles chambres seront construites entre Dakar – un Azalai le long de la Corniche, le Sheraton / Aloft aux Almadies -, la Petite Côte -un deuxième Club Med, 1600 chambres au sein de la nouvelle station touristiques de Pointe-Sarène- et le Lac Rose (1 000 chambres, Mixte affaires et loisirs.

À long terme, Horwath s’attend à ce qu’il y ait des développements importants à proximité du nouvel aéroport et à Saint-Louis, à proximité des champs de gaz récemment découverts.

Philippe Doizelet ajoute: « Avec une contribution moyenne de 10% du PIB et de 9% de l’emploi total en 2017, le secteur du tourisme joue un rôle clé dans l’économie du Sénégal ».

Tout cela sera exploré plus en détail pendant le FIHA qui vise à aider les pays à développer leurs économies et à soutenir les investissements dans l’hôtellerie. Matthew Weihs, directeur général de Bench Events, conclut : « C’est ce niveau d’analyse qui fera du FIHA un événement incontournable; le forum mettra en outre en contact les chefs d’entreprise des marchés internationaux et régionaux et stimulera les investissements dans les secteurs du tourisme, des infrastructures et des loisirs. »

Rédaction Infomédiaire