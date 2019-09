CMCP International Paper, spécialiste sur le marché marocain du carton et du papier, envisage d’investir une enveloppe annuelle d’environ 100 millions de dirhams (MDH) pour accompagner son développement au Maroc, a indiqué le Directeur Général de la filiale Maroc et région Afrique de l’Ouest de la multinationale, Bertrand Laplaud.

Investisseur de premier plan, avec un montant global de 700 MDH ces 5 dernières années, le Groupe innove constamment en termes de production et de technologies mises en œuvre dans ses 3 caisseries de production (Tanger, Casablanca et Agadir) d’une capacité globale de 250 000 tonnes, ses 8 unités de montage de plateaux réparties sur l’ensemble du territoire national et sa papeterie située à Kénitra.

Pour rappel, acquis par International Paper en 2007, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dirhams et compte 1 350 employés, répartis sur 11 unités de production (tous secteurs) disséminées dans toutes les régions du Royaume.