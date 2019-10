La Commission Régionale d’Investissement de Béni Mellal-Khénifra a approuvé au cours des 9 premiers mois de l’année 2019, 68 projets sur un total de 80, pour un montant global d’investissement de près d’un milliard de dirhams (MMDH) qui devra créer à terme 2.513 emplois directs et permanents.

A noter que les secteurs de l’agriculture et des services occupent la première et la deuxième position avec respectivement 30% et 29% des montants validés, suivis du secteur du tourisme qui totalise 21%, tandis que celui du commerce occupe le quatrième rang avec 16%, notant que la répartition sectorielle de ces montants demeure relativement équilibrée, ce qui renforce davantage la diversification de l’économie régionale.