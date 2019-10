Le directeur IFC pour la région du Maghreb, du groupe de la Banque mondiale, Xavier Reille, a affirmé que le bond du Maroc dans le classement Doing Business 2020 améliorera l’attractivité du Maroc vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux, mettant en valeur la manière avec laquelle le Royaume y est arrivé à travers un travail collectif et soutenu.

Il a, à cet égard, salué « l’art et la manière avec laquelle le Maroc a réalisé cet exploit à travers une série de réformes maintenues dans le temps qui vont permettre au Maroc d’atteindre le club des 50 économies les plus performantes du classement ». Pour rappel, le Maroc s’est hissé au 53ème rang à l’échelle mondiale dans l’édition 2020 du classement Doing Business