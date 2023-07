Le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, marque le passage à la vitesse supérieure de la dynamique de l’investissement et du développement, a indiqué le président de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), Hatim Ben Ahmed.

Le Maroc, loué pour sa crédibilité et le sérieux de ses initiatives, est maintenant prêt à passer à la vitesse supérieure, avec notamment le lancement par le Souverain du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement qui va permettre le soutien aux entreprises marocaines et hisser l’industrie du capital-investissement au niveau de champion continental, a affirmé Hatim Ben Ahmed.

Le Maroc a connu ces dernières années d’importantes avancées économiques et sociales sous la Conduite éclairée de SM le Roi, a souligné Ben Ahmed, notant que ces transformations aux résultats encourageants ont permis l’émergence et le développement de nombreuses entreprises marocaines, dans divers secteurs clés, que les fonds de capital-investissement ont soutenus.

« Sa Majesté le Roi l’a dit hier soir, il nous faut être à la hauteur de cette initiative avec sérieux », a soutenu M. Ben Ahmed, rappelant que l’AMIC a déjà amorcé un travail important pour l’accompagnement des fonds de capital investissement dans la mise en place de normes et procédures aux meilleurs standards internationaux. « Il convient de continuer à œuvrer en ce sens pour atteindre nos objectifs », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Nous avons pu observer depuis quelque temps une véritable montée en puissance de nombreux entrepreneurs marocains, porteurs de projets innovants et avec le ‘Made in Morocco’ au cœur de leur stratégie ».

Ben Ahmed a également assuré que les opérateurs de capital-investissement et membres de l’AMIC seront au rendez-vous pour financer ces projets.