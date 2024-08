Le Maroc s’affirme en 2024 comme l’une des destinations phares pour l’investissement en Afrique, d’après le dernier rapport de la Rand Merchant Bank (RMB), « Where to Invest in Africa 2024 ».

Grâce à une économie diversifiée, une infrastructure en expansion, et une stabilité politique relative, le royaume continue d’attirer l’attention des investisseurs internationaux en quête d’opportunités sur le continent.

La position géographique stratégique du Maroc, à la croisée des chemins entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, est un atout majeur. Le rapport souligne que le pays a su capitaliser sur cette situation pour devenir un point de passage incontournable pour les flux commerciaux et financiers. En parallèle, le secteur financier marocain, soutenu par des réformes gouvernementales visant à améliorer l’environnement des affaires, joue un rôle clé dans cette dynamique d’attraction des investissements.

Sur le plan social, le Maroc progresse dans ses efforts pour améliorer le développement humain, bien que des défis subsistent. L’accès à l’éducation et aux soins de santé demeure prioritaire pour réduire les inégalités et assurer une croissance économique plus inclusive. La jeunesse marocaine, qui représente une part importante de la population, est un atout précieux. Cependant, l’accès à l’emploi pour cette nouvelle génération reste un enjeu crucial pour maintenir la stabilité sociale et économique du pays.

Le rapport met également en lumière les obstacles à surmonter, notamment en matière d’infrastructure et de distribution équitable des retombées économiques. L’importance de l’inclusivité est soulignée comme un facteur déterminant pour que les bénéfices des investissements soient partagés de manière équitable parmi les différentes couches de la population.

RMB positionne le Maroc comme un acteur clé dans le paysage de l’investissement en Afrique pour 2024. Toutefois, le maintien de cette attractivité dépendra de la capacité du pays à poursuivre ses réformes, notamment dans les secteurs de l’énergie verte et des technologies numériques, qui sont essentiels pour répondre aux exigences d’une économie mondiale en transition.