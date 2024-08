Aucun cas de la variole du singe (Mpox) n’a été détecté au Maroc depuis des mois, apprend-on, ce samedi, d’une source autorisée au ministère de la Santé et de la Protection sociale.

« Nous suivons de plus près l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle internationale », a affirmé la même source.

Pour rappel, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a tenu vendredi une réunion avec le comité scientifique consacrée à l’examen de l’évolution de la situation épidémiologique de la variole du singe (Mpox) aux niveaux national et international.

Il a été procédé, au cours de cette rencontre, à l’examen et l’évaluation de l’efficacité du système de vigilance et de surveillance épidémiologique adopté dans le Royaume, a fait savoir le ministère, relevant que ce système a prouvé son efficacité dans la détection précoce des cas importés et assure une intervention immédiate et efficace.