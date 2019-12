Les réformes importantes et les projets d’envergure lancés, au cours des vingt dernières années, par le Maroc en font aujourd’hui l’une des meilleures destinations au monde pour l’investissement et le développement des affaires, a souligné, lundi à Madrid, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

« Bien qu’il ne dispose pas de ressources pétrolières, le Maroc a su emprunter la voie du développement socio-économique, devenir l’une des meilleures destinations au monde pour l’investissement et s’ériger en puissance économique régionale au niveau du continent africain », a précisé Benyaich, lors d’une table ronde sur « les opportunités d’investissement et d’affaires au Maroc », tenue au siège de la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de Madrid.

La diplomate marocaine a ainsi souligné que cette rencontre vise à jeter des ponts entre les entrepreneurs marocains et leurs homologues espagnols et à faciliter la création de synergies et d’échanges bilatéraux, grâce à la confiance mutuelle et l’intérêt commun, et ce afin de développer un partenariat solide et mutuellement bénéfique.

Dans ce cadre, Benyaich s’est arrêtée sur les réformes politiques, économiques et sociales entreprises au Maroc depuis une vingtaine années, sous la conduite du Roi Mohammed VI, mettant en avant les atouts économiques et les réalisations du Maroc dans les domaines politique, économique, social, culturel et environnemental. « La stabilité politique, la pertinence des réformes entreprises et une croissance économique soutenue sont les principaux atouts qui font du Maroc l’une des principales destinations d’investissement au monde », a expliqué Benyaich, incitant les entreprises espagnoles en général, et celles madrilènes en particulier, à s’internationaliser davantage et à tirer profit des opportunités d’affaires sur le marché marocain et de la situation privilégiée du Royaume en tant que Hub pour l’Afrique.

Benyaich a, par ailleurs, mis en exergue les liens d’amitié exceptionnels et profonds qui unissent le Maroc et l’Espagne, ainsi que la qualité et la densité des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Sur le volet des échanges commerciaux bilatéraux, la diplomate marocaine a souligné que l’Espagne s’est maintenue en 2018 comme le premier partenaire commercial du Maroc, pour la septième année consécutive, notant que les exportations espagnoles vers le Royaume ont doublé au cours de cette période, passant de 4,13 milliards d’euros en 2011 à 8,22 milliards d’euros en 2018.

« Le Maroc constitue actuellement la première destination pour les investissements espagnols en Afrique, avec plus de 1 000 entreprises espagnoles installées au Royaume dans différents secteurs », s’est-elle réjouie, relevant que les investissements marocains en Espagne connaissent également une croissance importante.

Et de souligner que le Maroc a pu consolider sa présence africaine, sous la conduite du Roi Mohammed VI, dans la mesure où il est devenu le 2ème investisseur en Afrique et le 1er en Afrique de l’Ouest, notant que les investissements directs étrangers du Royaume dans les pays africains ont atteint 3,5 milliards d’euros entre 2003 et 2017, soit 60% du flux d’investissements marocains à l’étranger.

Cette présence renforcée sur le marché africain a permis aux entreprises marocaines de développer une expérience considérable dans plusieurs secteurs, notamment la construction, l’énergie, l’agriculture, l’industrie, le transport, la santé, les infrastructures, et l’éducation, a poursuivi Mme Benyaich, précisant que les relations privilégiées qu’entretient le Royaume avec de nombreux pays africains peuvent être la base d’une coopération fructueuse entre les entreprises marocaines et espagnoles à même de contribuer au développement de l’économie africaine.

« A la Chambre de Commerce de Madrid, nous sommes conscients de l’importance du Maroc et de son impact sur les relations commerciales avec d’autres pays », a souligné, pour sa part, le président de la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de Madrid, Angel Asensio Laguna, mettant en relief l’importance de cette rencontre pour rapprocher les entreprises madrilènes des opportunités d’affaires et le climat d’investissement au Maroc.

Le responsable a, à cet égard, relevé que le Maroc constitue un partenaire de premier ordre pour l’Espagne, eu égard à sa position géographique stratégique et son potentiel économique important, basé en particulier sur la qualité de ses ressources humaines et naturelles, saluant les progrès et les avancées réalisés, au cours des dix dernières années, par le Royaume dans différents domaines, notamment le secteur industriel.

Le Maroc a été le huitième client de l’Espagne à fin avril dernier, tandis que le pays ibérique a été le premier fournisseur du Royaume, a fait savoir M. Laguna, notant que ces chiffres démontrent l’existence de perspectives ambitieuses de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures de transport, la santé, les énergies renouvelables, l’agriculture et l’éducation, Le responsable espagnol a affirmé son engagement à organiser, conjointement avec l’Ambassade du Maroc en Espagne, une série de rencontres tout au long de l’année prochaine sur les opportunités d’investissement et d’affaires qu’offre le Maroc dans différents secteurs, notant que son institution compte organiser, en juin prochain, une mission de prospection du marché marocain.

Il a, en outre, tenu à souligner l’intérêt que porte la communauté entrepreneuriale madrilène, et partant celle espagnole, au renforcement de la coopération entre les entreprises marocaines et ibériques dans les domaines à intérêt commun, notant que le nombre d’entreprises madrilènes exportatrices s’est établi à plus de 80.000 en 2018.

De son côté, le directeur de Royal Air Maroc en Espagne, Mohamed Amine El Jaouhari, a mis en avant la place qu’occupe le Maroc comme destination privilégiée pour l’investissement et le tourisme, invitant les entreprises espagnoles désirant développer leurs affaires sur le continent africain à tirer pleinement profit des opportunités et des nombreux atouts que regorge le Maroc.

El Jaouhari a également présenté les produits, le réseau de vols, les fréquences et les destinations desservies par la Royal Air Maroc depuis et à destination de l’Espagne, mettant en exergue l’offre et les tarifs préférentiels présentés par la compagnie aérienne marocaine aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs pour faciliter leurs déplacements au Royaume.

Cette rencontre, organisée par l’Ambassade du Maroc en Espagne, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de Madrid, a connu la participation de plus de 50 chefs d’entreprises espagnoles, que ce soit celles déjà installées au Royaume ou celles intéressées par le marché marocain comme destination d’affaires