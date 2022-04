Les différents atouts économiques et les opportunités d’investissement au Maroc ont été au centre d’une rencontre organisée mercredi à Naples.

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, le consul général du Maroc à Naples, Abdelkader Naji a indiqué que le Royaume a mis en place une série de mesures en vue d’une réhabilitation structurelle du tissu économique, de promouvoir l’investissement et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et du climat des affaires.

Ces mesures ont été accompagnées par le développement de l’ensemble des infrastructures, des moyens de transport et des liens diplomatiques, d’autant plus que le Maroc jouit de la stabilité institutionnelle et politique et connait un essor économique remarquable grâce aux réformes audacieuses initiées par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé.

Le diplomate marocain a également mis en avant le potentiel économique des provinces du sud, une destination privilégiée tant pour les investisseurs nationaux qu’internationaux opérant dans de multiples secteurs productifs.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la Confédération générale italienne des entreprises à Naples, Carla della Corte, a indiqué que cette réunion de prospection se veut une occasion idoine pour échanger sur l’ensemble des opportunités de coopération entre les deux pays.

« Nous sommes disposés à établir un échange d’expertises », a-t-elle affirmé, notant que la confédération s’intéresse aux secteurs du tourisme, du commerce et des services.

Pour sa part, l’avocat Raffaele Avolio a salué les réformes juridiques entreprises par le Maroc pour faciliter les affaires, affirmant que le Royaume ne cesse de diversifier son économie et de renforcer ses partenariats avec les acteurs internationaux grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi.

Initiée par le Consulat général du Royaume à Naples, cette journée dédiée à la promotion et à l’investissement a pour vocation de mettre en avant les atouts et opportunités sectoriels du pays et à encourager les investissements et accompagner les porteurs de projets.